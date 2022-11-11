Жена популярного священника сравнила московские и сельские приходы

Московские и сельские приходы сравнила в разговоре с «Мослентой» жена популярного священника, клирика храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отца Николая Бабкина Алина. По ее словам, в маленьких городах жены священнослужителей активнее взаимодействуют с прихожанами.

«Когда мы были в селе, общения и взаимодействия с прихожанами было больше. У нас было двое подросших детей, и я была посвободнее. Там мы задавали определенный вектор», — объяснила Бабкина.

Кроме того, в сельской местности, храм, как правило, один. «Приходится находить общий язык со всеми», — подчеркнула супруга клирика. В Москве ситуация отличается. В большом городе прихожане могут выбрать храм в зависимости от настоятеля.

Ранее самые современные храмы Москвы перечислил протоиерей Дмитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. По его словам, это храм Троицы в Хохлах, а также храм Космы и Дамиана напротив московской мэрии, где кормят бездомных.