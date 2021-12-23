Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде

В то время как юрист беседовал с журналистами в здании Тверского суда в Москве о необоснованности доводов, представленных суду ответчиком, Волочкова вдруг засмеялась. Женщина не смогла сдержать смех и от тихого хихиканья он перешел к истерически громкому хохоту. Адвокату при этом удалось сохранить официальный тон разговора, он не обращал внимания на эмоции примы.

Ранее стало известно, что Волочкова судится с Большим театром и требует от него компенсации за причиненный моральный вред в размере 200 миллионов рублей. Адвокат танцовщицы рассказал, что прокуратура подтвердила нарушения трудовых отношений.