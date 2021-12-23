Сегодня в 11:01
1 мин.

Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде

Новости /
Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Заслуженная артистка России и актриса веселилась и хохотала, тщетно пытаясь сдержать приступы смеха, на фоне речи своего адвоката по иску артистки к Большому театру. Видеозапись неоднозначной реакции примы опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

В то время как юрист беседовал с журналистами в здании Тверского суда в Москве о необоснованности доводов, представленных суду ответчиком, Волочкова вдруг засмеялась. Женщина не смогла сдержать смех и от тихого хихиканья он перешел к истерически громкому хохоту. Адвокату при этом удалось сохранить официальный тон разговора, он не обращал внимания на эмоции примы.

Ранее стало известно, что Волочкова судится с Большим театром и требует от него компенсации за причиненный моральный вред в размере 200 миллионов рублей. Адвокат танцовщицы рассказал, что прокуратура подтвердила нарушения трудовых отношений.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.