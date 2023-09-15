В московском лесу женщин-грибников испугали мужчины с битой

Двое молодых мужчин с битами напали на собирающих грибы в лесу в поселении Марушкинское женщин и отобрали у одной из них телефон, сообщает Baza.

Женщинам удалось сбежать и выбраться на дорогу. Там они попросили помощи у проезжающего мимо водителя, который позвонил в полицию.

В результате правоохранители задержали 20-летнего и 21-летнего мужчин. Они объяснили, что на добровольных началах борются с торговцами наркотиками. По их словам, они спутали женщин с закладчицами. Нападать на них мужчины не собирались, но хотели проверить на предмет наличия наркотиков. Полиция начала проверку, пишет Baza.

Ранее жители элитного района Москвы пожаловались на закладчиков и неадекватных соседей.