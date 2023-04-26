Жители элитного района Москвы пожаловались на закладчиков и неадекватных соседей

На закладчиков и неадекватных соседей пожаловались в беседе с «Мослентой» жители элитного района Москвы — Академического.

«Люди регулярно жалуются на нехорошие квартиры, а полиция разводит руками, говоря, что у них нет никаких рычагов давления. Тут алкоголик недавно угрожал убить своих соседей на улице Дмитрия Ульянова, 23 корпус 1. Стучался гаечным ключом и ножом в двери, кричал: "Я вас всех убью". В полицию обращались, но получали в ответ: "Он же никого не убил. Какое дело возбуждать?" Но ведь угроза убийством — это статья УК России», — пожаловался на буйных горожан инициативный житель района Левон Смирнов.

Менеджер по маркетингу Полина Громова и криминолог Сергей Нидолов недовольны скоплением алкоголиков около метро «Академическая». По словам горожанина, они не только тусуются у метро, но и пьют спиртное и даже испражняются. Причем патрули видят это, но мер никаких не принимают.

Еще жителей Академического района волнует ситуация с наркотиками. На улицах много рекламы наркотических платформ, а закладчики портят инфраструктуру при попытках спрятать запрещенные вещества, особенно страдают подъезды. Объявления также размещают мошенники. Например, они предлагают заменить счетчики и далее выставляют огромные счета.

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