В московском метро женщина отчитала мужчину за ношение шорт и попала на видео
Пенсионерка накричала на пассажира московского метро из-за шорт.
Пожилая женщина вступила в конфликт с мужчиной в вагоне поезда московского метро из-за того, что на нем были надеты джинсовые шорты до колен. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Ты в столице живешь, а не в курортном городе!» — говорит пенсионерка.
Кроме того, из-за выбора одежды москвичка назвала пассажира средним родом, заявив, что он не мужчина. После этого она вышла из вагона.
«А сама в брюках. Двойные стандарты? Не, не слышала», «Понравился просто», «Осеннее обострение», «Возрастная москвичка надругалась над мужчиной», — прокомментировали юзеры.
Ранее пенсионер выполнил планш на платформе станции «Первомайская» московского метро и восхитил юзеров.