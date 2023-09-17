В московском метро женщина отчитала мужчину за ношение шорт и попала на видео

Пожилая женщина вступила в конфликт с мужчиной в вагоне поезда московского метро из-за того, что на нем были надеты джинсовые шорты до колен. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Ты в столице живешь, а не в курортном городе!» — говорит пенсионерка.