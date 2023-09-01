Пенсионер выполнил планш на платформе в московском метро

Пенсионер выполнил планш на платформе станции в московском метро. Фотография была опубликована в группе «Гольяново М125» социальной сети «ВКонтакте».

«У соседей в метро на «Первомайской» заметили вот такого спортивного деда. Пока ждал поезд — сделал гимнастику», — написали администраторы сообщества в комментарии к соответствующей фотографии. На снимке мужчина выполняет сложное гимнастическое упражнение. Он уперся руками в лавочку и вытянулся параллельно полу.

«Возможно, это чтобы спина не болела», «Очень круто!», «Красава», «Спортивный, конечно, спору нет», «Программа "Московское долголетие" в действии», «В метро это абсолютно лишнее», — написали пользователи сети.

Ранее московский пенсионер в трусах выполнил упражнение «флажок» и попал на видео.