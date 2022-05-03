Женщина-пилот перечислила поводы посетить фестиваль «Небо: теория и практика»

Поводы посетить фестиваль «Небо: теория и практика» в Подмосковье перечислила в беседе с «Мослентой» профессиональная женщина-пилот Юлия Крылова.

Крылова станет гостьей фестиваля «Небо: теория и практика», который пройдет 28 и 29 мая в Балашихе. Она отметила, что данное мероприятие — прекрасная возможность выбраться на выходные из дома и отдохнуть, взять с собой близких, друзей, детей. «Я могу позвать сюда всю свою семью, насладиться прекрасным авиашоу и встретить множество своих друзей, пообщаться с ними», — поделилась она.

Летчица считает, что человеку, впервые решившему посетить подобное мероприятие, надо ответить себе на вопрос: зачем? «Все люди очень разные. Кто-то придет, посмотрит на все, что происходит на фестивале, и пожелает стать спонсором. Кто-то найдет тихий уголок и просто сделает себе на память шикарные фотографии. А кто-то приедет, чтобы познакомиться с пилотами. Но в этом случае, конечно, лучше подготовиться, чтобы не попасть впросак», — улыбнулась собеседница «Мосленты».

Крылова подчеркнула, что посещение фестиваля — отличный способ разнообразить семейный досуг. «Сюда можно привести детей, показать им, что происходит в нашей авиации, расширить горизонты их познания. А вдруг они увлекутся и сами со временем станут пилотами! Каждому свое», — резюмировала женщина-пилот.

Ранее было опубликовано опровержение информации о закрытии фестиваля «Пикник Афиши».