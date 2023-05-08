Женщина прошлась по оживленной проезжей части в Москве и попала на видео

«И из-за таких нелюдей водитель может сесть в тюрьму», «Слабоумие и еще раз слабоумие», «Очередная пьяная колхозница?», «Не зря говорят: "ума нет, считай калека"», «Видео "за секунду до". Естественный отбор в деле», — прокомментировали юзеры.

На опубликованных кадрах видно, как женщина неспешно идет навстречу машинам, показывая водителям, которые пытаются объехать ее, непристойные знаки.

Ранее россияне возмутились поведением пассажира, который решил устроить подтягивания на поручнях в вагоне столичного метро.