Женщина развела пенсионера на трехкомнатную квартиру в Москве

37-летняя женщина развела 73-летнего пенсионера на квартиру в Москве за 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, четыре года назад женщина устроилась работать у пожилого мужчины в качестве домработницы. Вскоре между ними завязались отношения. Тогда пенсионер начал помогать возлюбленной деньгами, чтобы она перестала на него работать. Вскоре она заявила, что находится на четвертом месяце беременности.

После этого мужчина купил женщине трехкомнатную квартиру в Коммунарке, куда она после родов переехала с ребенком. Однако друзья пенсионера начали говорить ему, что ребенок не похож на него. Тогда москвич сделал анализ ДНК, который подтвердил их догадки.

Выяснилось, что отцом ребенка был приезжий из Таджикистана мужчина, с которым женщина тайно встречалась. В результате пострадавший обвинил подругу в мошенничестве на 13 миллионов и подал заявление в полицию.

Ранее в Госдуме задумали ужесточить наказание за мошенничество с пенсионерами.