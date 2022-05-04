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В Госдуме задумали ужесточить наказание за мошенничество с пенсионерами

В Госдуме задумали ужесточить наказание за мошенничество с пенсионерами
Фото: Элина Гаревская / Фотобанк Лори

В Госдуме хотят ужесточить наказание за обман пенсионеров. Мошенничество с людьми старшего возраста может стать отягчающим обстоятельством, пишут «Известия». Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс планирует внести на рассмотрение группа депутатов нижней палаты парламента.

«Ко мне приходит множество обманутых пенсионеров, у которых отобрали квартиру, заставили взять огромный кредит на чье-нибудь спасение и так далее. Зачастую люди попадают в лапы мошенников, передающих их друг другу. Один отбирает у него деньги, другой обещает разобраться с обманщиками за плату», — рассказала «Известиям» заместитель председателя комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

В прошлом году доля мошеннических действий против людей пенсионного возраста 27% — это больше, чем против любой другой возрастной группы, сообщает издание со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Ранее жителей Москвы и области предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ. Они звонят с устаревшего номера контактного центра и представляются сотрудниками АО «Мосэнергосбыт» или его подрядчиками.

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