Женщина с диагнозом «бесплодие» узнала о беременности на восьмом месяце

Когда общее состоянии стало ухудшаться, она решила прийти на осмотр в поликлинику. Там ей сделали УЗИ, результаты которого показали беременность на 36-й неделе. Пациентка отправилась в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах, где ей сделали кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик.

Ранее сообщалось о московской школьнице, узнавшей о беременности уже во время родовых схваток.