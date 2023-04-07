Женщина с диагнозом «бесплодие» узнала о беременности на восьмом месяце
Жительница Подмосковья с диагнозом «бесплодие» узнала о беременности на 8-м месяце.
37-летняя жительница Подмосковья с диагнозом «бесплодие» случайно узнала о своей беременности на восьмом месяце, передает Telegram-канал Mash.
По данным канала, диагноз «бесплодие» женщине поставили в 14 лет. Однако в течении последних нескольких месяцев она стала прибавлять в весе, но общее недомогание списала на проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом в медучреждение жительница Подмосковья не ходила из страха перед возможным онкозаболеванием.
Когда общее состоянии стало ухудшаться, она решила прийти на осмотр в поликлинику. Там ей сделали УЗИ, результаты которого показали беременность на 36-й неделе. Пациентка отправилась в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах, где ей сделали кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик.
Ранее сообщалось о московской школьнице, узнавшей о беременности уже во время родовых схваток.