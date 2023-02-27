В московском метро заметили женщину с «кандибобером» на голове

На голове у героини ролика шляпа с синими бантами, завязки от которых спадают на плечи. Некоторые отметили, что из-за цвета бантов женщина похожа на властителя загробного мира Аида из известного американского мультфильма «Геркулес» или на героиню с красной шляпой из известного мема.

Ранее женщину в необычном головном уборе заметили на одной из столичных улиц. Пользователи сравнили героиню ролика с самыми разными персонажами — няней из сказки писательницы Астрид Линдгрен Фрекен Бок, императрицей Екатериной Великой, героиней романа писателя Льва Толстого Анной Карениной.