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05:25, 27 февраля 2023
1 мин.

В московском метро заметили женщину с «кандибобером» на голове

В московском метро заметили женщину с «кандибобером» на голове
Фото: Группа «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Женщину с необычным головным убором заметили в московском метро. Видеозаписью, рассмешившей пользователей сети, поделились в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«Она хотела бы жить на Манхеттене, но не бросать же торговлю котлетами», «Шутка про кандибобер на голове и балерину будет?», «Шапокляк», «Мадам просто чувствует стиль», — прокомментировали юзеры.

На голове у героини ролика шляпа с синими бантами, завязки от которых спадают на плечи. Некоторые отметили, что из-за цвета бантов женщина похожа на властителя загробного мира Аида из известного американского мультфильма «Геркулес» или на героиню с красной шляпой из известного мема.

Ранее женщину в необычном головном уборе заметили на одной из столичных улиц. Пользователи сравнили героиню ролика с самыми разными персонажами — няней из сказки писательницы Астрид Линдгрен Фрекен Бок, императрицей Екатериной Великой, героиней романа писателя Льва Толстого Анной Карениной.

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