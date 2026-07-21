Женщина сбила ехавшего на самокате мальчика в Подмосковье

В подмосковных Люберцах женщина-водитель сбила пересекавшего дорогу мальчика на самокате. Подробности раскрыли в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«20 июля около одного из домов, расположенных на ул. Ленина в городе Дзержинский, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель, управляя легковым автомобилем, совершила столкновение с восьмилетним мальчиком, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате», — рассказали представители ведомства.

В итоге ребенок получил травму и был экстренно госпитализирован. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося, проводятся проверки.

Ранее аналогичная ситуация произошла с 13-летним мальчиком в Орехово-Зуево. Ехавший на самокате ребенок столкнулся с иномаркой.