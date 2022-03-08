Фотография женщины у советской плиты вызвала споры в сети

Архивный снимок, на котором изображена женщина у советской газовой плиты, вызвал споры у пользователей сети. Фотографию опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!».

На фото изображена москвичка, одетая в байковый халат в цветочек и белые закрытые туфли на каблуке. На ее правой руке висит полотенце, левой рукой она регулирует температуру на плите, где стоит черная кастрюля.

Многие юзеры удивились, что женщина готовит в такой праздничной одежде, еще и в обуви, что нехарактерно для русских людей. Другие же отметили, что это личное дело каждого человека — в каком виде ходить по своей квартире.

«Бусы, каблуки на модельных туфельках! Батюшки! В комплекте с крутым байковым халатом», «На кухне в туфлях на каблуках? Да ладно, не смешите», «Бабушка всю жизнь до самой смерти в 80 лет ходила дома только на каблучках. Тапочек дома не держали», «Почему-то наши женщины ассоциируются со стоптанными тапочками и халатами. Еще забыли спросить: "А фартук где?"» — прокомментировали подписчики сообщества.

Ранее необычный предмет на фотографии советской кухни 1950-х годов заинтересовал россиян и натолкнул их на воспоминания.