Женщина умерла на борту рейса Москва — Ереван

Женщина умерла на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы в Ереван. Об этом сообщает Telegram-канал Armenia Today.

По имеющейся информации, пассажирка 1963 года рождения почувствовала себя плохо, когда самолет уже был в воздухе. Спасти ее не удалось, женщина скончалась, говорится в сообщении.

Ранее были раскрыты подробности приступа замминистра образования и науки Петра Кучеренко, который скончался на борту самолета.