15:20, 10 июля 2023
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Женщина умерла на борту рейса Москва — Ереван
Женщина умерла на борту авиалайнера на рейсе Москва — Ереван.
Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ
Женщина умерла на борту авиалайнера, следовавшего из Москвы в Ереван. Об этом сообщает Telegram-канал Armenia Today.
По имеющейся информации, пассажирка 1963 года рождения почувствовала себя плохо, когда самолет уже был в воздухе. Спасти ее не удалось, женщина скончалась, говорится в сообщении.
Ранее были раскрыты подробности приступа замминистра образования и науки Петра Кучеренко, который скончался на борту самолета.