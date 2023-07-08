Женщина в купальнике на фоне стройки в Москве попала на видео
Очевидцы заметили загорающую в купальнике на фоне стройки в Москве женщину.
Загорающую в купальнике на фоне стройки в Москве женщину заметили и сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Алексеевский и Останкинский районы М125».
«Загорающие у "Грин Парка". Может, есть более подходящие места для этого, как считаете?» — подписали публикацию администраторы сообщества.
На кадрах женщина в красном купальнике сидит на полотенце между забором, ограждающим стройку, и спортивной площадкой, на которой мужчины играют в настольный теннис. Ряжом с ней в плавках лежит мужчина.
«По-моему гармонично», «Ей все равно. И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, да и все, что душе угодно», «Нет закона — нет нарушения», — прокомментировали юзеры.
Ранее очевидцы сняли на видео загорающую голышом на фоне стройки в Москве молодую девушку.