Страдающую от депрессии женщину спасли от прыжка в Москву-реку

Правоохранители спасли страдающую от депрессии женщину от прыжка в Москву-реку. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

По данным ведомства, патрулирующие территорию Даниловского района сотрудники заметили женщину, которую стояла на краю берегоукрепления и собиралась спрыгнуть в реку. Росгвардейцам удалось вывести женщину на диалог и увести ее на безопасное от воды расстояние.

Позже спасенная рассказала о жизненных проблемах и затяжной депрессии. Выяснилось, что 26-летняя женщина приехала в столицу из одной из стран СНГ. Сейчас с ней работают психологи.

Ранее операция по спасению повисшего на балконе мужчины попала на видео.