Профессиональная летчица рассказала о женщинах в современной российской авиации

О женщинах в современной российской авиации «Мосленте» рассказала профессиональная летчица, пилот реактивного Л-29 «Дельфин» Юлия Крылова.

«Профессионально летающих девушек у нас не так уж много. А те, кто хочет летать исключительно для себя, сталкивается с финансовыми затруднениями. В гражданской авиации сейчас тоже не все просто. Пандемия здорово сократила количество рейсов. Страх не найти работу подрывает мотивацию идти в эту профессию», — поделилась летчица.

Крылова отметила, что сегодня в России есть порядка 200 женщин-пилотов, если учитывать всех, у кого на руках имеются корочки. «К тому же, у нас есть пожилые летчицы. Например, Галина Павловна Брок-Бельцова, одна из легендарных "Ночных ведьм". Ей сейчас 96 лет. Я не так давно познакомилась с ней лично», — рассказала она.

Однако реально летающих женщин-пилотов — единицы, подчеркнула собеседница «Мосленты». «Мужчин даже в бизнесе у нас все еще больше, чем женщин, соответственно у них и больше возможностей летать», — сказала Крылова.

Ранее россиянин вспомнил о службе «на кладбище капитанов».