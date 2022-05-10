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Российская летчица оценила количество женщин в авиации

Российская летчица оценила количество женщин в авиации
Фото: Татьяна Белоножкина / «Юго-Восточный Курьер»

Российская летчица Ольга Олехник рассказала о работе женщин в отечественной авиации. Количество специалисток в этой отрасли она оценила в разговоре с «Мослентой».

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По словам Олехник, в 1993 году, когда она только пришла в профессию, в авиации работало мало женщин. «Я была знакома всего с двумя или тремя девушками, которые летали», — вспомнила она. Олехник отметила, что сейчас она знает о 20-30 российских летчицах, и их количество продолжает расти.

Героиня интервью напомнила о существовании организации «Авиатриссы», объединяющей женщин авиационных профессий. «Так что зря люди думают, что летать — не женское дело. Впрочем, так думали и в те года, когда женщины только начали самостоятельно ездить на автомобилях. А теперь нас за рулем больше, чем мужчин», — заключила Олехник.

Ранее о женщинах в современной российской авиации «Мосленте» рассказала профессиональная летчица, пилот реактивного Л-29 «Дельфин» Юлия Крылова. Она отметила, что в стране на сегодняшний день не так уж много профессиональных летчиц.

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