Российская летчица оценила количество женщин в авиации

По словам Олехник, в 1993 году, когда она только пришла в профессию, в авиации работало мало женщин. «Я была знакома всего с двумя или тремя девушками, которые летали», — вспомнила она. Олехник отметила, что сейчас она знает о 20-30 российских летчицах, и их количество продолжает расти.

Героиня интервью напомнила о существовании организации «Авиатриссы», объединяющей женщин авиационных профессий. «Так что зря люди думают, что летать — не женское дело. Впрочем, так думали и в те года, когда женщины только начали самостоятельно ездить на автомобилях. А теперь нас за рулем больше, чем мужчин», — заключила Олехник.

Ранее о женщинах в современной российской авиации «Мосленте» рассказала профессиональная летчица, пилот реактивного Л-29 «Дельфин» Юлия Крылова. Она отметила, что в стране на сегодняшний день не так уж много профессиональных летчиц.