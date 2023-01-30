Жесткое задержание серийного вора кефира и сметаны в Подмосковье попало на видео

«Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным злоумышленника на одной из стоянок в Москве. К моменту появления стражей правопорядка он продавал украденный товар гражданину, не подозревающему о его преступном происхождении», — говорится в пресс-релизе.

По данным полиции, экспедитор крал товар во время перевозки на личной машине со склада на торговые точки. На допросе мужчина признался, что решился на это когда заметил, что при передаче продукции в магазины ее количество не проверяли. Покупателей он находил в сети, привлекая заниженной ценой.

Возбуждено уголовное статье 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в Подмосковье сотрудники склада в деревне Коледино обокрали его на восемь миллионов рублей. Сообщалось, что злоумышленники делали заказ своих товаров, а на рабочем месте переклеивали штрих-коды с меньшими ценниками на более дорогой товар.