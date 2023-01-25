В Подмосковье сотрудники склада обокрали его на восемь миллионов рублей

В Подмосковье сотрудники склада в деревне Коледино обокрали его на восемь миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Осуществляя трудовую деятельность в должности кладовщиков организации, мужчины зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и создали на платформе маркетплейса магазин по продаже электронных и детских товаров по значительно заниженным ценам», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, злоумышленники делали заказ своих товаров, а на рабочем месте переклеивали штрих-коды с меньшими ценниками на более дорогой товар. Затем приходили в пункт выдачи заказов и оплачивали покупки по заниженной стоимости. Таким образом им удалось выручить более 7,9 миллиона рублей.

По подозрению в преступлении задержаны два уроженца Саратовской области, 27 и 28 лет. У них изъяли один из похищенных пылесосов, остальное имущество они продали, деньги потратили. Возбуждено уголовное дело по статье158 УК России («Кража»). Подозреваемые дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве прохожие украли еду из термосумки курьера и попали на видео. На кадрах видно, как мужчина и женщина подходят к подъезду, где доставщик припарковал свой велосипед с терморюкзаком для развоза заказов. Потом они открывают рюкзак, достают оттуда еду и быстро уходят.