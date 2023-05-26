Нутрициолог призвала отказаться от жирного мяса в жару

К диетическим сортам мяса относят телятину, курицу, говядину, индейку и кролика. По показателям энергетической ценности такое мясо должно быть до 200 калорий на 100 граммов продукта и содержать не более 13 процентов жира.

Нутрициолог подчеркнула, что жирное мясо особенно не рекомендуется есть людям с подагрой из-за склонности к накоплению мочевой кислоты и последующим изменениям в суставах. Также есть ограничения для людей с заболеваниями почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, и любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике.