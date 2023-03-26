Москвичи признались в желании жить со своим партнером до смерти

75 процентов москвичей признались, что хотели дожить со своим партнером до смерти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Мослентой».

Еще 20 процентов респондентов на вопрос «Верите ли вы в долгие отношения» ответили, что «Нет. Ведь рано или поздно любой партнер может надоесть». А пять процентов опрошенных отметили, что приветствуют только мимолетные отношения.

Ранее психолог Денис Долгов назвал главные качества партнера для долгосрочных отношений. Эксперт посоветовал оценить человека с точки зрения его надежности, а также убедиться, что с ним интересно общаться.