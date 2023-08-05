Житель Подмосковья купил у мошенника два куска мыла по цене нового iPhone

26-летний житель Подмосковья стал жертвой мошенника: аферист продал ему два куска мыла по цене нового смартфона iPhone 14 Pro, сообщает SHOT.

Продавца мужчина нашел в интернете, а последующая их встреча произошла в городе Ликино-Дулево. Во время сделки покупатель не стал на месте проверять товар, разочарование ждало его дома. В итоге россиянин потерял 100 тысяч рублей и обратился в полицию.

Ранее в Подмосковье аферисты украли у пенсионерки 10 миллионов рублей, пообещав льготы.