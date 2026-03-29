Житель Подмосковья после атаки дрона полтора года проходил с осколком в глазу

Жителю Подмосковья из-за атаки дрона и взрыва попал в глаз осколок — он проходил с ним полтора года, передает областной Минздрав.

Мужчину недавно экстренно доставили в офтальмологическое отделение Раменской больницы, он жаловался на боли и рези в правом глазу, а также полную потерю зрения. Он рассказал, что в 2024 году во время атаки дрона стеклянный осколок попал ему в глаз. Обращаться за медицинской помощью не решался, пока ситуация не оставила другого выбора. За это время у мужчины развилась осложненная катаракта.

Осколок длиной 2,5 миллиметра достали из глаза, также врачи удалили поврежденный хрусталик глаза и заменили его на искусственную линзу. Остроту зрения на правом глазу удалось восстановить на 80 процентов.

Ранее эксперимент из интернета едва не привел к слепоте школьников из Москвы. 15-летние подростки взорвали дома смесь с бытовой химией.