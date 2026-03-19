Эксперимент из интернета едва не привел к слепоте школьников из Москвы

Московские врачи из Морозовской больницы восстановили зрение подросткам после ожогов химией. Ребята провели опасный эксперимент и могли остаться без глаз, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

15-летние подростки взорвали дома смесь с бытовой химией. Идею эксперимента они подсмотрели в интернете, что едва не привело их к слепоте.

«Московские врачи провели комплексное лечение, по итогам которого зрение одного из мальчиков восстановилось полностью», — сказано в сообщении. У второго подростка зрение смогло восстановиться до 60 процентов.

В больнице напомнили, что нельзя недооценивать риски, связанные с химическими экспериментами. Подобные травмы часто вызывают необратимые последствия, в том числе приводят к безвозвратной потере зрения.

