Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

В Котельниках мужчина устроил погром в магазине, оцененный в 200 тысяч рублей, сообщили в управления Росгвардии по Московской области.

Горожанин зашел в гипермаркет в торговом центре на Новорязанском шоссе и начал скидывать с полок тарелки. Его «легкие движения рукой» и горы разбитой посуды попали на видео.

Сотрудники нажали на пульт охраны, наряд Росгвардии задержал 37-летнего дебошира. В отделе житель Люберец заявил, что первая тарелка была разбита «на счастье», а дальше, «войдя во вкус», ему понравилось, что он разбил тарелку, и ему «захотелось разбить еще».

В прошлом году тарелка неожиданно привела жителя Подмосковья на операционный стол. Он разбил посуду дома, ее осколок рассек руку в тех местах, где есть важные связки, отвечающее за сгибание и разгибание одного из пальцев.