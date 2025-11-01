Люди
Опубликовано 01 ноября 2025, 14:57
1 мин.

Житель Подмосковья разбил тарелку «на счастье», вошел во вкус и был задержан

Житель Люберец «на счастье» устроил погром в магазине, оцененный в 200 тыс. руб.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Котельниках мужчина устроил погром в магазине, оцененный в 200 тысяч рублей, сообщили в управления Росгвардии по Московской области.

Горожанин зашел в гипермаркет в торговом центре на Новорязанском шоссе и начал скидывать с полок тарелки. Его «легкие движения рукой» и горы разбитой посуды попали на видео.

Сотрудники нажали на пульт охраны, наряд Росгвардии задержал 37-летнего дебошира. В отделе житель Люберец заявил, что первая тарелка была разбита «на счастье», а дальше, «войдя во вкус», ему понравилось, что он разбил тарелку, и ему «захотелось разбить еще».

В прошлом году тарелка неожиданно привела жителя Подмосковья на операционный стол. Он разбил посуду дома, ее осколок рассек руку в тех местах, где есть важные связки, отвечающее за сгибание и разгибание одного из пальцев.