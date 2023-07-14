Житель Подмосковья убил маленькую дочь и покончил с собой

Житель подмосковного Пушкино убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой, сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, это случилось в одной из квартир многоэтажного дома на Надсоновской улице. Предварительно, мужчина выстрелил в ребенка из ружья, после чего совершил суицид. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал Mash, матери погибшей удалось спастись, она выбежала в подъезд и вызвала полицию.

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