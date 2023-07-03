Женщина избила ребенка в продуктовом магазине и попала на видео

В ролике женщина хватает девочку за волосы, толкает ее на пол и пинает ногой по лицу. Источник уточнил, что ролик снят в одной из торговых точек популярной сети супермаркетов на Новогиреевской улице.

Комментаторы заявили, что ребенку на видео требуется помощь. «Вызовите наряд, напишите заявление. Ее найдут быстро. Также можете опеке позвонить и сообщить, что есть видео», — обратилась к сотрудникам магазина одна из пользовательниц.

Ранее мужчина избил ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки и попал на видео. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб носа и черепно-мозговую травму.