Женщина избила ребенка в продуктовом магазине и попала на видео
Женщина жестоко избила ребенка в продуктовом магазине на востоке Москвы.
В продуктовом магазине на востоке Москвы посетительница жестоко избила ребенка руками и ногами. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в группе «Ивановское ВАО М125» во «ВКонтакте».
В ролике женщина хватает девочку за волосы, толкает ее на пол и пинает ногой по лицу. Источник уточнил, что ролик снят в одной из торговых точек популярной сети супермаркетов на Новогиреевской улице.
Комментаторы заявили, что ребенку на видео требуется помощь. «Вызовите наряд, напишите заявление. Ее найдут быстро. Также можете опеке позвонить и сообщить, что есть видео», — обратилась к сотрудникам магазина одна из пользовательниц.
Ранее мужчина избил ребенка в подъезде подмосковной многоэтажки и попал на видео. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб носа и черепно-мозговую травму.