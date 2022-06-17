Житель Строгина пожаловался на отсутствие мест для выпивания

22-летний житель столичного района Строгино пожаловался на отсутствие мест для выпивания. Своими переживаниями он поделился с «Мослентой».

«Конечно, присутствуют рестораны, но их можно пересчитать по пальцам. Причем, если ты живешь в Строгине, скорее всего уже был в них не один раз», — сказал он. Для посещения новых мест местным жителям приходится ездить в центр города.

При этом, молодой человек ведет активный образ жизни и занимается спортом. Но ему на территории района катастрофически не хватает мест, где можно выпить и провести время с друзьями.

Ранее, 12 июня, гендиректор «Макдоналдса» в РФ Олег Пароев рассказал россиянам о продаже алкоголя в новых ресторанах сети.