Россиянам рассказали о продаже алкоголя в новых «Макдоналдсах»

Гендиректор «Макдоналдса» в РФ Олег Пароев рассказал россиянам о продаже алкоголя в новых ресторанах сети, пишет «Газета.Ru».

По словам Пароева, новый концепт «Вкусно и точка» позиционируется как семейный ресторан, поэтому в ближайшем будущем осуществлять продажу алкоголя не планируется.

При этом добавлять в меню блюда русской кухни также не предполагается. «Меню появляется не просто так, мы следим за интересом потребителей. Если возникнет тренд на русскую кухню и люди захотят получать такую продукцию в рамках нашей сети, она появится. Пока таких планов нет», — добавил Пароев.

Ранее открытие преемника «Макдоналдса» в Москве попало на видео. Открытие нового заведения проходило под возглас «Поехали!» Первых гостей ресторана запустили после того, как была перерезана красная лента.