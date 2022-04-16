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Житель Зеленограда до смерти забил инвалида-колясочника

Житель Зеленограда до смерти забил инвалида-колясочника
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ранее судимый 45-летний житель Зеленограда до смерти забил инвалида-колясочника. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.

По информации источника, в ночь с 8 на 9 марта в квартире одного из жилых домов двое мужчин распивали спиртное. Между ними произошел конфликт, в ходе которого один из один из собутыльников избил второго, который был инвалидом-колясочником. От полученных травм он скончался на месте.

На данный момент нападавшему вменяют совершение преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее в Подмосковье двое мужчин избили битой боксера с ножом.

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