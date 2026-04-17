Жителей Подмосковья предупредили о риске встречи с медведем и дали советы

В Московской области начали фиксировать случаи выхода голодных медведей к населенным пунктам. Они ищут пищу, а поскольку в лесу еще нет ягод, их привлекает запах пищевых отходов. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Главный совет для тех, кто отправляется в лес, — гуляйте по нему громко: можно разговаривать, петь песни, включать музыку. Ни одно животное, в том числе медведь, не заинтересовано во встрече с человеком и как только услышит шум, сразу постарается уйти подальше», — сказал специалист.

Самые опасные ситуации — это наткнуться на медведицу с медвежатами или бесшумно и внезапно приблизиться к животному, особенно если оно ест, отметил он.

При встрече со зверем надо постараться уйти подальше, но главное — не бегом, поскольку так у животного может проснуться инстинкт, и оно начнет догонять. Если медведь начинает подходить сам, следует придумать, как казаться больше, чтобы отпугнуть его. Например, можно снять с себя куртку и начать размахивать ей над головой, одновременно с этим постепенно отходить. Кроме того, Глазков рекомендовал при походах в лес брать специальный перцовый баллон для отпугивания крупных животных или пиротехнический фальшфейер.

