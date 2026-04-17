Москвичей предупредили об опасности проснувшихся ежей

На территории Московской области из спячки уже вышли ежи и приступили к поиску пищи. Региональное Министерство экологии и природопользования предупредило жителей столицы и Подмосковья об опасности контактирования с этими дикими животными.

В Минэкологии попросили не брать ежей в руки и не пытаться их погладить, а соблюдать дистанцию.

«При ощущении угрозы еж не только сворачивается в клубок, но и может больно уколоть острыми иглами или укусить. Контакт с колючим зверьком опасен с санитарной точки зрения: через укол можно занести грязь и получить воспаление. А также, не стоит забывать, что эти зверьки могут быть переносчиками таких заболеваний, как лишай и бешенство», -- пояснили в Министерстве.

Кроме того, людей попросили при съемке фото и видео не использовать вспышку, чтобы не спровоцировать стресс у зверька.

Ранее Минэкологии Подмосковья сообщило о старте нереста и напомнило о том, что не всю рыбу можно ловить в водоемах Московской области, за некоторые виды может быть административное наказание.