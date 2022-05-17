Жители Москвы пытались заказать своему сыну-дошкольнику проститутку

Московские правоохранители объявили в розыск родителей, пытавшихся заказать проститутку своему приемному сыну-дошкольнику, сообщает издание Mash.

По информации источника, заявление в полицию написала девушка, к которой обратилась семейная пара. Она рассказала, что супруги пригласили ее домой за 20 тысяч долларов. Цену они обосновали тем, что ребенок еще маленький и его только забрали из детского дома. При этом мотивы такого приглашения родители не объяснили.

На данный момент следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего и изучает переписки, сообщает Mash.

В правоохранительных органах «Мосленте» эту информацию не подтвердили и не опровергли. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту посоветовали обратиться в Следственный комитет. «Дела по несовершеннолетним в их ведении», — сказал представитель ведомства. В Главном следственном управлении СК России по Москве от комментариев отказались.

Ранее правоохранители начали проверку родителей умершего от истощения в подмосковном Звенигороде шестилетнего мальчика.