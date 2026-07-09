Жительница Москвы передала мошенникам деньги в коробке из-под конфет

Жительница Москвы отдала мошенникам все сбережения в коробке из-под конфет. Это РИА Новости выяснило из судебных материалов.

Пенсионерке позвонил один из аферистов, представившись сотрудником Соцфонда. Он заявил, что москвичке положен перерасчет пенсионных выплат. Позже с женщиной связался другой мошенник под видом сотрудника Росфинмониторинга. Он заявил, что россиянку обманули, и теперь мошенники якобы имеют доступ к ее аккаунту на «Госуслугах».

Он посоветовал женщине обналичить все банковские счета и передать деньги курьеру, который якобы перевезет сбережения женщины в Центральный банк. В итоге пенсионерка упаковала деньги в коробку из-под конфет, на которой была надпись «Подарок от бабули».

Курьер забрал коробку, в рамках произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье задержали 18-летнего курьера мошенников. С его помощью аферисты обманули пенсионерку на 550 тысяч рублей.