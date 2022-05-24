Жительница Подмосковья в один день родила 14-го и 15-го ребенка

Врачи подмосковного Воскресенска приняли роды у 38-летней женщины, которая в один день родила 14-го и 15-го ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По информации ведомства, пациентка поступила в больницу с отслоением плаценты и обильным кровотечением. Врачи экстренно провели операцию кесарева сечения, в результате которой на свет появилась двойня — девочка весом 1660 граммов и ростом в 43 сантиметра и мальчик (1750 граммов, 43 сантиметра).

Медикам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки. Новорожденных отправили в Коломенский перинатальный центр, где их поместили в кувез для недоношенных детей и проводили респираторную терапию, а также медикаментозное лечение, сообщает обласной минздрав.

После лечения набравших вес до 2600 и 2550 граммов детей и их мать выписали из больницы. Теперь в семье женщины девять мальчиков и шесть девочек, старшей из которых 21 год.

Ранее в груди несовершеннолетней москвички врачи обнаружили ее неразвившегося близнеца.