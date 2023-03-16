Названа замена животного белка в пост

Еще рацион можно дополнить концентратом овсяного белка. Он подходит для приготовления большого количества блюд — от каш до постной выпечки и десертов. Хорошо усваивается, имеет нейтральный вкус и аромат, насыщен антиоксидантами, заключила эксперт.

Ранее среднюю стоимость приготовления постного обеда в Москве раскрыли аналитики «СберМаркета». Из их исследования стало известно, что он обойдется жителям столицы в 143 рубля.