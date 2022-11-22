Известный сценарист заявила о преимуществе жизни под Москвой

О преимуществе жизни под Москвой рассказала в интервью «Москвич Mag» (https://moskvichmag.ru/gorod/eto-moj-gorod-pisatelnitsa-viktoriya-tokareva/) известный прозаик, редактор и сценарист Виктория Токарева.

«Последние лет тридцать живу на даче в Ватутинках. Свежий воздух, дом на земле — это другой уровень жизни. Когда живешь в многоэтажке, как я на девятом этаже, человек теряет связь с землей», — заявила она.

По словам Токаревой, с возрастом человек должен «заземляться» и выходить на землю, а не на лестничную площадку к мусоропроводу. Сценарист отметила, что в ее поселке есть все необходимые для комфортной жизни удобства: газ, телефон, свет.

Ранее главные преимущества жизни в Москве назвала (https://moslenta.ru/news/lyudi/rudkovskaya-17-11-2022.htm) продюсер Яна Рудковская. По ее мнению, в таком крупном и современном городе его жители имеют феноменальные возможности.