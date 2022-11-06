Стали известны подробности жизни потомка архитектора усадьбы Шереметевых

Подробности своего творческого пути раскрыл «Мосленте» потомок архитектора столичной усадьбы Шереметевых, в прошлом телережиссер, а сегодня известный на весь мир художник Алан Миркович. Жизнь Петра Миронова (настоящее имя Мирковича) сильно изменилась, когда ему стала известна история прадеда.

«Я узнал, что именно мой предок построил знаменитую усадьбу Останкино. Она стоит до сих пор. Я могу подойти к ней, дотронуться до нее. И в такие моменты ко мне приходит понимание: это мой предок, ее создал кто-то из моей семьи, он оставил такой след в истории. И под рукой у меня не просто дерево, а поток времени, идущий сквозь века», — поделился Миркович.

Он объяснил, почему его первым выбором стало именно телевидение. «Моим первым местом работы стал фестиваль "Славянский базар". Я попал в его команду лет то ли в 18, то ли в 19. Я был обычным администратором, но это был классный опыт. Мне хотелось продолжать работать в медиасфере, и я пришел на телевидение», — рассказал собеседник «Мосленты».

Занимаясь рубрикой «Новости шоу-бизнеса» в программе Алексея Шахматова «Ночной канал» на ТНТ, Миркович бывал на множестве мероприятий, работал с большим количеством звезд и крупных компаний. Позднее через знакомых он попал на НТВ, в программу «Преступление и наказание», и с головой ушел в совсем другую тему — криминал. После этого он стал одним из авторов программы «Чистосердечное признание», бившей рекорды популярности. Но в какой-то момент понял, что режиссура — не его путь.

Уйдя с телевидения, Миркович оказался на «развилке». «Я думал всерьез заняться психологией, ведь работа режиссера позволила мне хорошо изучить человеческую натуру. Дело оставалось за малым. Я даже посоветовался со своим приятелем, психотерапевтом. Несмотря на то, что он был уверен во мне, я отказался от этой идеи. Понимал: взять ответственность на себя за человеческую душу просто не смогу», — признался он.

В то время Миркович постепенно начинал рисовать и в итоге понял, что именно с этим делом хочет связать свое будущее. Сегодня, когда его картины участвуют в зарубежных выставках и украшают интерьеры, разработанные топовыми дизайнерами, он понимает: это был правильный выбор.

Ранее самых частых заказчиков в столице назвал профессиональный художник-реставратор Алексей Валюшок, проработавший в Третьяковской галерее более 20 лет. Раньше специалист занимался реставрацией икон, а сейчас расписывает гоночные шлемы.