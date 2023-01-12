Известная певица вспомнила о непростой жизни в московском общежитии

Воспоминаниями о непростой жизни в общежитии Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве поделилась в интервью «Москвич Mag» 62-летняя известная советская и российская певица, актриса, режиссер, заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она отметила, что во времена ее молодости в общежитии на «Полежаевской» было «весело и громко», однако не обошлось и без инцидентов.

«Там мне, как самой старшей на первом курсе, пришлось выполнять функции добровольной народной дружины. У нас была постоянная проблема с вьетнамцами, которые категорически не хотели подчиняться местным законам и распорядкам — они считали себя великой нацией, победившей Америку. В связи с этим они отказывались от участия в субботниках и уборках», — рассказала артистка.

По ее словам, первокурсники из Вьетнама были почти на десять лет младше нее, однако шума и проблем от них было очень много. При этом сама Кормухина выстроила общение так, что иностранцы уважали ее и прислушивались к ее словам. Артистка вспомнила, как вьетнамцы отказались вместе со всеми ликвидировать засор на кухне, после чего Кормухина просто забрала ключи от помещения и выдавала их каждому лично в руки по согласованию.

«Через несколько дней «победители Америки» прислали ко мне делегацию за ключом от кухни. Я сказала: "Без проблем, но чтобы они вылизали весь этаж и мусоропровод" — это их штраф. Они все сделали и даже не пытались со мной спорить», — отметила она.

Из-за своего характера будущая певица особенно полюбилась местным комендантам-воспитателям, которые каждый раз ждали ее возвращения в общежитие, где Кормухиной приходилось самостоятельно выстраивать порядок. С тем пор мнение артистки осталось неизменным — наказание должно быть: необязательно строгим, но справедливым.

Ранее архивное фото, сделанное в комнате общежития МГУ в главном здании университета в 1950-м году натолкнуло москвичей на воспоминания о студенческом быте того времени.