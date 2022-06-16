Сергей Жуков рассказал о безумствах фанаток группы «Руки вверх!»

О безумствах фанаток группы «Руки вверх!» в беседе с «Мослентой» вспомнил ее лидер, певец Сергей Жуков.

«Знали бы вы, сколько смешных, нелепых и даже пугающих историй я собрал за 25 лет гастролей. Фанатки находили адреса гостиниц и лезли в окна, атаковывали перед входом в клуб. А однажды нас просто-напросто украли: посадили рядом с собой на застолье и не пускали на концерт. В итоге мы опоздали на собственное выступление», — рассказал певец.

После одного из концертов сотни фанаток «Руки вверх!» подняли и понесли автобус группы. «Водитель говорит: "Они весь проезд загородили, их тут сотни! Визжат, машут в окно и не пропускают". И вдруг чувствуем – автобус качнуло… Затем еще раз, и вот он уже плывет. Поклонницы подняли его и понесли. Уже даже не помню, как мы тогда вырвались», — вспомнил артист.

Лидер группы заявил, что никогда не заводил романов с поклонницами. По его словам, в 20 лет они были слишком юными для него, а потом он женился и стало не до интрижек.

Ранее 74-летний музыкант Бари Алибасов заявил о внебрачных детях от поклонниц по всей России.