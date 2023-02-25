Сергей Жуков открыл в Москве рюмочную

Первую караоке-рюмочную, где, согласно лозунгу, можно «прибухнуть интеллигентно», открыл в Москве певец, солист группы «Руки Вверх!» и владелец сети одноименных баров Сергей Жуков. Заведение под названием «Евгенич» появилось на Арбате, сообщили «Мосленте» в PR-службе рюмочной.

«Сергей Евгенич, то есть я, вместе со своими друзьями решил создать нечто новое. Караоке-рюмочная — это уникальное сочетание, это возможность любого посетителя не только вкусно покушать, не только душевно отдохнуть с друзьями, но еще и попеть вместе. Вы замечали, как в караоке вам приходится ждать очереди, слушать безголосых девчонок и мальчишек, которые никак не передают микрофон? Вы расстраивались, обижались. А у нас поют все», — процитировали в PR-службе Жукова.

На открытии караоке-рюмочной гости участвовали в «интеллигентных интерактивах» — «Угадай настойку» и «Алко-шашки», а также подпевали самому Жукову, выступление которого напоминало по формату квартирник.

Ранее главный московский пельменный тренд назвал ресторанный критик Михаил Костин. По его словам, в столице популярны рюмочные, где подают пельмени.