Назван главный московский пельменный тренд

Костин пояснил, что у москвичей не пользуются спросом так называемые моно-заведения с одним форматом блюд в меню. Поэтому если общепит позиционирует себя исключительно как пельменная, популярным он не станет.

«Так, рюмочная с пельменями в меню — это нынешний тренд и отлично работающая история, а вот пельменная с настойками — заведомый проигрыш», пояснил Костин.

Ранее Костин раскрыл главный ресторанный тренд в столице. По его словам, это мексиканская еда.