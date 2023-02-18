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07:27, 18 февраля 2023
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Назван главный московский пельменный тренд

Назван главный московский пельменный тренд
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный московский пельменный тренд назвал «Мосленте» ресторанный критик Михаил Костин. По его словам, в столице популярны рюмочные, где подают пельмени.

Костин пояснил, что у москвичей не пользуются спросом так называемые моно-заведения с одним форматом блюд в меню. Поэтому если общепит позиционирует себя исключительно как пельменная, популярным он не станет.

«Так, рюмочная с пельменями в меню — это нынешний тренд и отлично работающая история, а вот пельменная с настойками — заведомый проигрыш», пояснил Костин.

Ранее Костин раскрыл главный ресторанный тренд в столице. По его словам, это мексиканская еда.

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