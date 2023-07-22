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14:19, 22 июля 2023
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В московском караоке журналиста избили из-за потерянного номерка

Журналист устроил драку с охраной в московском караоке и попал в больницу.

В московском караоке журналиста избили из-за потерянного номерка
Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Журналист «Известий» устроил драку с охраной в московском караоке, после чего попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга, сообщает Baza. На видео попал момент, когда охранник бьет гостя по лицу.

По информации издания, конфликт начался из-за того, что журналист потерял номерок от гардероба. Сотрудники заведения пояснили, что по правилам посетитель должен заплатить штраф, но мужчина грубо отказался.

Очевидцы отмечают, что журналист был агрессивно настроен и матерился. В какой-то момент завязалась драка, в которой охранник несколько раз ударил дебошира по голове.

Сам корреспондент заявил полиции, что его били ногами по голове, но эта информация не подтвердилась.

Ранее драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео.