В московском караоке журналиста избили из-за потерянного номерка

По информации издания, конфликт начался из-за того, что журналист потерял номерок от гардероба. Сотрудники заведения пояснили, что по правилам посетитель должен заплатить штраф, но мужчина грубо отказался.

Очевидцы отмечают, что журналист был агрессивно настроен и матерился. В какой-то момент завязалась драка, в которой охранник несколько раз ударил дебошира по голове.

Сам корреспондент заявил полиции, что его били ногами по голове, но эта информация не подтвердилась.

Ранее драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео.