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21:34, 06 апреля 2023
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Москвичка обнаружила живую змею в купленной клубнике

Москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею.

Москвичка обнаружила живую змею в купленной клубнике
Фото: Massimiliano Martini / Unsplash

Москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею. Видео она опубликовалав группе ВКонтакте «Фили | М125».

«Для тех, кто хочет купить клубничку, будьте внимательны и осторожны — она с закусочкой мясной», — с иронией отметила автор ролика.

На видео женщина перевернула дуршлаг с клубникой на стол, чтобы показать подписчикам небольшую змею среди ягод. Она сообщила, что пресмыкающееся успело уползти в подъезд дома.

Один из пользователей в комментариях отметил, что мог бы забрать животное из подъезда, и попросил прислать ему адрес.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку почти в половине проверенных роллов «Филадельфия».

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