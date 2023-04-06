Москвичка обнаружила живую змею в купленной клубнике

На видео женщина перевернула дуршлаг с клубникой на стол, чтобы показать подписчикам небольшую змею среди ягод. Она сообщила, что пресмыкающееся успело уползти в подъезд дома.

Один из пользователей в комментариях отметил, что мог бы забрать животное из подъезда, и попросил прислать ему адрес.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку почти в половине проверенных роллов «Филадельфия».