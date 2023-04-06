21:34, 06 апреля 2023
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Москвичка обнаружила живую змею в купленной клубнике
Москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею.
Фото: Massimiliano Martini / Unsplash
Москвичка купила ящик клубники и обнаружила внутри живую змею. Видео она опубликовалав группе ВКонтакте «Фили | М125».
«Для тех, кто хочет купить клубничку, будьте внимательны и осторожны — она с закусочкой мясной», — с иронией отметила автор ролика.
На видео женщина перевернула дуршлаг с клубникой на стол, чтобы показать подписчикам небольшую змею среди ягод. Она сообщила, что пресмыкающееся успело уползти в подъезд дома.
Один из пользователей в комментариях отметил, что мог бы забрать животное из подъезда, и попросил прислать ему адрес.
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