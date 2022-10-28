Гид раскрыла уровень знаний москвичей о своем городе

Уровень знаний москвичей о своем городе раскрыла «Мосленте» гид Елена Крыжановская. По ее словам, в последние несколько лет столичные жители стали чаще посещать музеи и экскурсии.

«Раньше в Третьяковку, например, ходили в основном гости столицы. Москвичи же посещали этот музей в детстве и больше туда никогда не заглядывали. Сейчас ситуация кардинально изменилась», — рассказала экскурсовод. Она отметила, что такая ситуация связана в том числе с улучшением качества выставок.

Крыжановская сообщила, что большинство посетителей ее экскурсий — коренные жители столицы и люди, давно живущие в Москве. «Очень приятно открывать город именно для них», — заявила гид. По ее словам, москвичи зачастую не в курсе некоторых фактов о своем городе.

Ранее стали известны места экскурсий «Доброго автобуса» в Москве. На текущий год разработано более 35 маршрутов, каждый из которых включает обзорную экскурсию по городу и посещение одной из достопримечательностей столицы или Подмосковья.