Экскаваторщик рассказал о находках золота и старинных монетах на стройках

О драгоценных находках золота и старинных монет на городских стройках в беседе с «Мослентой» рассказал Николай Новиков, который работает в столице экскаваторщиком уже 15 лет.

По словам Новикова, на сундуки, кубышки с кладом или золотом лично он не находил, однако от коллег разговоры про такие находки слышал. Однажды экскаваторщику повезло, и он нашел обнаружил у строящегося объекта «зеленоватый, окислившийся кругляш». Когда находку очистил, оказалось, что это копейка 1945 года.

Рабочий также поведал историю о том, как в конце 1980-х годов один экскаваторщик нашел медную руду весом в три тонны, сдал ее и купил на вырученные деньги новый автомобиль «Жигули».

Ранее стало известно о доходах московских мусорщиков. По словам одного из работников, средняя зарплата таких специалистов составляет 60 тысяч рублей в месяц.