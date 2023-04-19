13:09, 19 апреля 2023
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Стало известно о доходах московских мусорщиков
Водитель мусоровоза Шехмирзов рассказал о доходе 60 тысяч рублей в месяц.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
О доходах московских мусорщиков стало известно «Мосленте» в ходе беседы с водителем мусоровоза Виталием Шехмирзовым.
Москвич рассказал, что зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Но иногда доход выше, например, если взять дополнительные смены на выходных или подменить заболевшего коллегу. По словам Шехмирзова, всегда хочется больше, но в целом его устраивает размер зарплаты.
Поначалу друзья собеседника «Мосленты» не поддержали его выбор, но позже привыкли. «Деньги не пахнут», — заявил водитель мусоровоза.
Ранее были раскрыты подробности о графике работы столичных водителей мусоровоза.