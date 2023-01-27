Известный певец сравнил прогулки по столице с посещением зоопарка

Прогулки по столице с посещением зоопарка сравнил известный певец, участник телевизионного музыкального проекта «Голос» на Первом канале, модель Алекса Малиновский. Своим мнением он поделился с «Мослентой». Артист признался, что ему редко удается погулять по Москве, и это его беспокоит.

«Иногда на улице ты просто чувствуешь себя неким экзотическим зверьком в зоопарке, потому что тебя постоянно пытаются сфотографировать, чтобы потом разметить твои фото в соцсетях. Конечно, я все равно выхожу гулять по городу, но делаю это не очень часто», — объяснил он.

Своим «местом силы» Малиновский назвал дом. Там она может отдохнуть и спокойно восстановить силы обязательно в одиночестве.

Ранее о пользе пеших прогулок по столице рассказал хореограф Владимир Варнава.